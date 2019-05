Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kleiderspenden gestohlen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kleiderspenden gestohlen

Biedenkopf: Sieben mit Kleiderspenden gefüllte Säcke stahlen Unbekannte am späten Mittwochnachmittag, 15. Mai vor einem Geschäft in der Hospitalstraße. Die vor dem Laden des DRK abgestellte Bekleidung verschwand zwischen 17 und 18.30 Uhr. Die Polizei hofft nun darauf, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell