Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geschnitzte Eule aus Holz gestohlen;Filter ausgebaut - Hoher Schaden; Scheibe eingeschlagen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Geschnitzte Eule aus Holz gestohlen

Biedenkopf-Wallau: Eine in unzähligen Stunden in Eigenarbeit gefertigte Eule aus Fichtenholz stahlen Unbekannte am Donnerstag, 16. Mai zwischen 4 und 7.30 Uhr aus einem Vorgarten in der Bahnhofstraße. Der Wert der Schnitzerei beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen rund um den Tatort aufgefallen sind und/oder Angaben zum Verbleib der Eule machen können. Ein Foto (vom Geschädigten zur Verfügung gestellt) der Eule stehe als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Filter ausgebaut - Hoher Schaden

Marburg: Wieder einmal ist ein Autohaus in der Kernstadt in das Visier von Dieben geraten. Die Unbekannten schritten zwischen Mittwoch, 18. Mai, 17 Uhr und Donnerstag, 16. Mai, 12.15 Uhr auf dem Gelände in der Neue Kasseler Straße zur Tat. Sie legten sich unter die Fahrzeuge der Marke Renault und bauten insgesamt acht Dieselpartikelfilter aus. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 14.500 Euro. Der Schaden, der durch den Ausbau verursacht wurde, liegt ebenfalls im unteren, fünfstelligen Bereich. Die Demontage dürfte mehrere Stunden in Anspruch genommen haben. Die Ermittler der Kriminalpolizei hoffen nun darauf, dass Zeugen in der relevanten Zeit verdächtige Personen/Fahrzeuge auf dem Gelände oder davor aufgefallen sind. Auch Beobachtungen Stunden zuvor können von Bedeutung sein. Polizeiliche Erfahrungen haben gezeigt, dass die Täter geeignete Objekte zuvor "ausbaldowern". Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Scheibe eingeschlagen

Gladenbach: In Nähe einer Schule in der Straße "Markplatz" schlug ein Unbekannter am Donnerstag, 16. Mai zwischen 7.30 und 13.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines Opel Corsa ein. Aus dem Inneren wurde allerdings nichts gestohlen. Der Schaden beträgt 250 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462- 9168130.

Jürgen Schlick

