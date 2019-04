Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrer eines weißen Audi gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (13. April 2019) gegen 11.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer eines weißen Audi mit Klever Kennzeichen an der Hoffmannallee einen blauen Dacia Sandero an der linken Seite. Der Dacia war auf dem EOC Parkplatz vor einer Spielhalle abgestellt. Er wurde durch den Aufprall verschoben. Nach dem Unfall fuhr der junge männliche Fahrer schnell vom Parkplatz. Ein niederländisches Paar mit Kind hatte die Besitzerin des Dacia angesprochen und ihr den Unfall geschildert. Die Personalien des Paars sowie von weiteren Unfallzeugen sind der Polizei bislang nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (ME)

