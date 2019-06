Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Schwieberdingen und Verkkehrsunfall in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Schwieberdingen: Einbruch im Industriegebiet

Zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagmittag 14.30 Uhr kam es im Industriegebiet Schwieberdingen in der Robert-Bosch-Straße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in die Firma ein und entwendeten dort aus den Räumlichkeiten ein tragbares elektronisches Gerät in noch unbekanntem Wert. Des Weiteren wurden diverse Schränke aufgebrochen und durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.- Euro. Der Polizeiposten in Schwieberdingen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Dienststelle dort unter der Telefonnummer 07150/31245 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Samstag dem 01.06.2019, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in Ludwigsburg, an der Kreuzung Hohenzollernstraße zur Richard-Wagner-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Der 47 jährige Fahrer eines schwarzen BMW befuhr die Richard-Wagner-Straße aus Richtung B 27 kommend und wollte auf die Hohenzollernstraße einbiegen. Dort fuhr der 55 jährige Fahrer eines weißen Renault Kangoo aus Richtung Kornwestheim kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1000,00 Euro. Zeugen des Unfalls, welche Aussagen dazu machen können, welches der Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Unfalls rot hatte, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen (Tel.:07141 185353)

