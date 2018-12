POL-MK: Kein Feierabend: Polizeibeamter erwischt Caravan-Dieb

Iserlohn (ots) - Auch nach Feierabend bleibt Polizeibeamten das kriminalistische Gespür erhalten: Ein Iserlohner Hauptkommissar bewies am Mittwochabend um 21.35 Uhr den richtigen Riecher. Er beobachtete, wie ein silberner Mercedes Vaneo mit ausländischem Kennzeichen einen Wohnwagen von einem Stellplatz zog und nahm auf der Kalthofer Straße die "Verfolgung" auf. Das hat der Vaneo-Fahrer offenbar bemerkt. Jedenfalls steuerte er ein ehemaliges Tankstellengelände in Hennen an, koppelte den Wohnanhänger ab und fuhr davon. Wie die diensthabenden Kollegen anschließend feststellten, hatte jemand das Schloss am Tor des Stellplatzes aufgebrochen. Dort lag auch die zerstörte Wegfahrsperre des geklauten Anhängers. Leider war das Kennzeichen des verfolgten Vaneo nicht in der Dunkelheit abzulesen. Doch zumindest konnte der rechtmäßige Eigentümer seinen Caravan wieder in Empfang nehmen. Die Polizei ermittelt wegen eines "Besonders schweren Falls des Diebstahls".

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1223

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell