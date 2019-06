Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Alkoholisierter Fahrer verliert Kontrolle - verletzt ins Krankenhaus

Die Kontrolle über sein Auto hat am Freitagabend, 31.05.2019, ein alkoholisierter Mann auf der Kreisstraße zwischen Egg und Wieladingen verloren. Verletzt kam er in ein Krankenhaus. Gegen 19:00 Uhr war der Autofahrer mit seinem Chrysler in einer Kurve ins Schleudern geraten. Neben der Straße kollidierte der Wagen mit mehreren Bäumen, bevor er schwer beschädigt liegen blieb. Ein Zeuge barg den bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug, der zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht wurde. Da eine Alkoholüberprüfung gut 1,2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

