Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Syke - Update: Leiche in Syke

Todesursache geklärt ---

Diepholz (ots)

Die Todesursache der am Donnerstag in Syke gefundenen Leiche ist geklärt.

Eine heute durchgeführte Obduktion der Leiche in einer Gerichtsmedizin ergab, der Mann hat sich mit mehreren Messerstichen selbst umgebracht. Eine Fremdeinwirkung bzw. ein Gewaltverbrechen kann ausgeschlossen werden.

Auch die Identität, des in einer Wohnung in Syke, gefundenen Leichnams konnte inzwischen geklärt werden. Bei dem Mann handelt es sich um den 32-jährigen Mieter der Wohnung. Er war von Freunden am Donnerstag der Polizei als vermisst gemeldet worden. Eine Polizeistreife fand daraufhin die Leiche in der Wohnung. Aufgrund der Auffinde Situation und der augenscheinlichen Verletzungen konnte zunächst ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Gerichtsmedizin hat heute eindeutig einen Suizid festgestellt.

