Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom ß3.10.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Taschendiebstahl in Bassum

In einem Discounter in der Syker Straße in Bassum ist es am Freitag gegen 11:20 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Einer 85jährigen Bassumerin wurde in dem Geschäft die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige tatrelevante Hinweise liefern können, so wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter 04241 / 971680.

Einbruch in Martfeld/Hustedt

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub erlebte ein Ehepaar aus Martfeld/Hustedt eine böse Überraschung. Durch bislang unbekannte Täter wurde in ihrer Abwesenheit in ihr Wohnhaus eingebrochen. Sämtliche Räume im Gebäude wurden durchsucht und es wurde Schmuck entwendet. Der Tatzeitraum kann von Dienstag, den 29.09.2020 auf Mittwoch, den 30.09.2020 eingegrenzt werden. Sollten Sie in dem genannten Tatzeitraum im Bereich Martfeld/Hustedt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/9690.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Twistringen/Heiligenloh

Am Freitagmorgen hat gegen 07:20 Uhr eine 26jährige Frau aus Twistringen mit ihrem Hyundai beim Einfahren aus einem Feldweg auf die Straße "Achter Harms Holt" den von rechts kommenden und bevorrechtigten Opel eines 18jährigen Mannes aus Twistringen übersehen. Es kam zu einer Kollision, wobei der 18jährige Mann leicht verletzt wurde. An den PKW entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro, wobei der Opel derart beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW in Bruchhausen-Vilsen/Bruchhöfen

Am späten Freitagvormittag ist es um 11:35 Uhr auf der Bassumer Straße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Ein 31jähriger Mann aus Oyten wollte mit seinem Motorrad aus der Bruchhöfener Straße nach links auf die Bassumer Straße einbiegen und hat hierbei den Ford eines 55jährigen Mannes aus Bremen übersehen, der mit seinem PKW in Richtung Ortsmitte gefahren ist. Es kam zum Zusammenstoß, wobei niemand verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzter in Syke/Okel

Am Freitagmittag ist es um 12:25 Uhr in Syke/Okel auf der Okeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 70jährige Frau aus Syke kommt aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und fährt in einen Garten. Hier durchbricht sie eine Mauer und kommt an einer weiteren Mauer zum Stehen. Die Dame wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Seitens der Polizei wird der entstandene Schaden auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

PK Sulingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Sulingen ein Audi A4 im Bereich der Langen Straße auf. Dem Fahrzeugführer wurden Anhaltesignale gezeigt, die dieser zunächst ignorierte. Erst nach einer Wegstrecke von ca. 2km hielt der Fahrzeugführer in Höhe der Edenschule an. Bei der Überprüfung des amtsbekannten 18-jährigen Sulingers wurde festgestellt, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis hat. Sowohl gegen ihn als auch seine 21-jährige Schwester als Fahrzeughalterin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)



www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell