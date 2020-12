POL-HB: Nr.: 0838 --Streit eskaliert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Lupinenstraße Zeit: 17.12.2020, 16:55 Uhr

In Gröpelingen wurde ein 18-Jähriger nach einem Streit von einem Jugendlichen mit einem Messer schwer verletzt. Einsatzkräfte ermittelten einen weiteren Beteiligten, der jugendliche Täter stellte sich am Morgen bei der Polizei.

Gegen 16:55 Uhr wollte der 18-Jährige mit seiner Freundin in einem Kiosk in der Lupinenstraße etwas kaufen. Kurz zuvor hatte es eine verbale Auseinandersetzung mit einem ebenfalls 18-jährigen Heranwachsenden gegeben. Als das Paar den Kiosk verließ, trafen sie auf den Gleichaltrigen und einen 17-jährigen Jugendlichen und es kam zu einer erneuten Auseinandersetzung. In deren Verlauf stach der Jugendliche mehrfach auf den 18-Jährigen ein. Als die Freundin den Notruf der Polizei rief, flüchteten die beiden. Der 18-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und trafen in der Wohnung der Eltern auf den 18-Jährigen. Der 17-Jährige stellte sich am Freitagmorgen an einem Polizeirevier. Die weiteren Ermittlungen gegen den 17-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

