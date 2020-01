Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Altenkirchen (ots)

Bereits am Montag, den 13.01.2020 kam es im Zeitraum von 7 Uhr bis 17 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus am Schloßplatz in Altenkirchen. Die Täter drangen in die Wohnung ein und entwendeten Schmuck (u.a. einen Goldring mit Gravur), Zigaretten und Parfum. Insgesamt entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

