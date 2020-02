POL-ME: Am Bahnhof in Hochdahl-Millrath: Zwölfjährige rassistisch beleidigt - Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 2002096

Polizei Mettmann

Am Bahnhof in Hochdahl-Millrath: Zwölfjährige rassistisch beleidigt - Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 2002096

Am Freitagabend (14. Februar 2020) ist ein zwölf Jahre altes dunkelhäutiges Mädchen am Bahnhof Hochdahl-Millrath in Erkrath von zwei bislang unbekannten Frauen rassistisch beleidigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Das Mädchen war gemeinsam mit seiner Mutter gegen 21:15 Uhr mit der S-Bahn der Linie 8 aus Hagen kommend am Bahnhof Hochdahl-Millrath in Erkrath ausgestiegen. Auf dem Bahnsteig stieß sie laut eigenen Angaben aus Versehen mit dem Fuß gegen den Kinderwagen einer bislang unbekannten Frau, die in Begleitung einer anderen Frau (ebenfalls mit Kinderwagen) unterwegs war.

Daraufhin schubste eine der beiden Frauen das Mädchen. Anschließend wurde es von beiden in rassistischer Art und Weise beleidigt, ehe die beiden Frauen mit ihren Kinderwagen an der Bushaltestelle Gruitener Straße in den Bus der Linie 6 in Fahrtrichtung Haus Brück stiegen und davon fuhren.

Am nächsten Morgen (Samstag, 15. Februar 2020) erschien das Mädchen mit seiner Mutter auf der Polizeiwache in Erkrath, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Dabei beschrieben sie die beiden Frauen wie folgt:

Erste Frau:

- circa 30 bis 35 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - zum Zopf gebundene schwarze Haare - "südeuropäisches Erscheinungsbild"

Zweite Frau:

- circa 30 bis 35 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - kurze schwarze Haare - "südeuropäisches Erscheinungsbild"

Laut Angaben des Mädchens und seiner Mutter haben mehrere unbeteiligte Zeugen den Vorfall beobachtet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet nun darum, dass sich diese Zeugen zur weiteren Sachbearbeitung melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

