Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Fotofahndung 45479 MH.-Broich:

Essen (ots)

Am 31.03.2020 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Duisburger Straße.

Vier bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Kiosk und entwendeten verschiedenste Tabakwaren. Zeugen haben noch gehört, wie ein Pkw mit quietschenden Reifen davonraste.

Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach zwei der unbekannten Täter und fragt: Wer kennt die abgebildeten Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 32 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0. /PaPe

