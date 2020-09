Polizei Essen

POL-E: Essen: Nach unerlaubtem Wendemanöver - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Gestern Nachmittag (03.09.2020) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer- und ein weiterer Mann leichtverletzt wurden. Gegen 16:30 Uhr wollte ein 58-jähriger VW Fahrer vom rechten Fahrbahnrand der Steeler Straße, Höhe Kleine Steubenstraße, in Fahrtrichtung Steele wenden, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei missachtete er nicht nur die durchgezogene Linie, sondern übersah auch noch den nachfolgenden Verkehr. Einem 33-jährigen BMW Fahrer war es nicht mehr möglich rechtzeitig zu bremsen, sodass er mit seiner Fahrzeugfront in die Seite des VW Passat fuhr. Bei der Kollision verletzte sich der 58-jährige Passat-Fahrer schwer, der Fahrer des roten BMW leicht. Beide Fahrzeuge wiesen so starke Beschädigungen auf, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten./PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell