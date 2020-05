Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gestürzte Person

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Nachmittag des 05.05.2020 stürzte ein 68-jähriger Mann auf seinem Privatgrundstück in Thaleischweiler-Fröschen mit seinem Quad um. Da er nicht mehr eigenständig aufstehen konnte, rief er laut um Hilfe und wurde von einer Vielzahl von Personen in der Ortslage gehört. Durch Anwohner konnte er schließlich aufgefunden und ihm geholfen werden. Er wurde hierbei lediglich leicht verletzt. Da eine Vielzahl von Notrufen von besorgten Bürgern bei der Rettungsleitstelle und der Polizei eingingen, waren Rettungsdienst und Polizei ebenfalls im Einsatz. |piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell