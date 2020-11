Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Einbrecher ergreifen die Flucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch, der am Donnerstag gegen 23:30 Uhr in der Hauptstraße in Gäufelden-Tailfingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter schlugen an der genannten Örtlichkeit zunächst ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zu einer Gaststätte. Nachdem die Unbekannten im Anschluss die Räumlichkeiten betreten und durchsucht hatten, suchten sie mit einer aufgefundenen Scheckkarte das Weite. Möglicherweise handelt es sich bei den Einbrechern um zwei männliche Personen, die schwarz gekleidet waren und vermutlich dunkle Kapuzenpullover trugen. Der Gaststättenbesitzer konnte diese beiden Personen nach dem Einbruch im Hof antreffen und noch kurzzeitig zu Fuß in Richtung des Gotenwegs verfolgen. Ob sie noch weiteres Diebesgut mitgehen ließen, ist derzeit nicht bekannt. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 954910, in Verbindung zu setzen.

