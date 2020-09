Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - BoP beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von Freitag, den 11.09.2020 auf Samstag, den 12.09.2020 einen Blitzer ohne Personal (kurz BoP). Das Geschindigkeitsmessgerät des Kreises Wesel war an der Alten Hünxer Straße in Höhe der Hausnummer 98 abgestellt. Die Täter besprühten den BoP mit Farbe und machten ihn hierdurch funktionsuntüchtig. Hinweise nimmt die Polizei in Voerde unter der Telefonnummer 02855-96380 entgegen.

