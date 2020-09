Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - "Alltagsmensch" aus Verankerung gerissen

Zeugen gesucht.

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, den 13.09.2020, gegen 01:30 Uhr wurde durch die Polizei festgestellt, dass sich in der Fußgängerzone eine Sachbeschädigung ereignet hatte. Ein sogenannter "Alltagsmensch", welcher im Bereich der Moerser Straße / Friedrich-Heinrich-Allee aufgestellt war, wurde durch unbekannte Täter aus seiner Verschraubung / Verankerung gerissen. Damit kein noch größerer Schaden entstand wurde die Figur zunächst auf dem Boden abgelegt. Der Aufstellort der Figur ist auch nachts gut frequentiert und die Polizei hofft nun Zeugen zu finden, die Hinweise geben oder Beobachtungen gemacht haben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842-934-0, zu melden.

