Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde-Friedrichsfeld: Mann von mehreren Unbekannten angegriffen, Zeugen gesucht

Voerde (ots)

12.09.2020, 20.30 Uhr: Ein 28-jähiger Mann aus Voerde wurde am Samstag gegen 20.30 Uhr in Friedrichsfeld auf der Poststr., in der Nähe des Bahnhofs, von mehreren unbekannten Personen körperlich angegangen. Hierbei wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Täter entkamen unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, 0281 / 107-1922

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: leitstelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell