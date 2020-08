Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag, den 14.08.2020 um 13:25 Uhr befuhr ein 31jährige Breyller PKW-Fahrerin die B 509 in Lobberich, ein 54jähriger Viersener Radfahrer überquerte in Höhe Bocholt mit dem Fahrrad die Straße ohne auf die Vorfahrt der PKW-Fahrerin zu achten. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt der Nettetaler Krankenhaus zugeführt.

