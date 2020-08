Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Freitag, den 14.08.2020 wollte ein 37jährige Mönchengladbacher PKW-Fahrerin an der an der Kreuzung Willich Str. /Hauptstraße nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 73jährigen Anrather Fahrradfahrer. Dieser erschreckte sich, machte eine Vollbremsung um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte über den Lenker. Er wurde leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

