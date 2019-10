Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: "Gefahrensucher" leistet sich eine Beleidigung zu viel ...

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 23.10.2019

Bundespolizisten haben einen 24-jährigen Bremer nach seiner Serie von lautstark gerufenen Beleidigungen im Bremer Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen.

Zuvor war der Deutsche zusammen mit einem weiteren Mann in einer Bahnhofsgaststätte wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen. Anstatt ein befristetes Bahnhofsverbot von einem Tag zu akzeptieren, schrie der 24-Jährige auf dem Willy-Brandt-Platz weiterhin laut herum. Vor anderen Reisenden überzog er sechs Bundespolizisten mit übelsten Schimpfwörtern und erhielt zunächst eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Als ihn die Beamten nach der Personalienfeststellung kommentarlos vor dem Bahnhof stehen ließen, folgte ihnen der "Gefahrensucher" erneut mit provozierenden Gesten in den Personentunnel - so wurde er in Handschellen auf die Wache gebracht und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Erst nach einer Stunde im tristen Gewahrsamsraum hatte er sich beruhigt und konnte entlassen werden. Sein Atemalkoholwert betrug 1,34 Promille.

