Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sondereinsatz für die Sicherheit der Radfahrer - Bilanz

Kreis Viersen: (ots)

Am Donnerstag waren Einsatzkräfte der Polizei Viersen zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr in einem Sondereinsatz für die Sicherheit der Radfahrer, besonders der radelnden Kinder im Kreisgebiet unterwegs. Insgesamt schlugen 56 polizeiliche Maßnahmen gegen den motorisierten Verkehr und 26 gegen Radfahrer zu Buche. Hier hatten sie ein wachsames Auge auf die Verkehrsverstöße, die bei den Verkehrsunfällen mit Radfahrern immer wieder als Hauptunfallursachen auftauchen. Diese Verstöße und damit auch die Verkehrsunfälle mit Verletzten und Toten begehen sowohl die Radfahrer wie auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Das polizeiliche Interesse galt folglich allen, die im Straßenverkehr unterwegs sind. In Nettetal und Viersen sanktionierten die Einsatzkräfte 19 Verstöße durch Radfahrer, die den Radweg nicht oder in falscher Richtung benutzt hatten oder beim Fahren mit ihren Smartphones beschäftigt waren. Auf dem Willy-Brandt-Ring trafen die Einsatzkräfte gegen 10:00 Uhr auf einen 45-jährigen Viersener, der den Radweg in falscher Richtung benutzte. Beim Gespräch schlug ihnen eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der Vortest ergab einen beachtlichen Promillegehalt von 2,6. Den Führerschein konnten sie nicht sicherstellen, da der Viersener keinen besitzt. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Ein Autofahrer wurde kostenpflichtig verwarnt, da er einen Radweg zugeparkt hatte. In zwei Fällen werden die Eltern kontrollierter kindlicher Radfahrer einen Brief erhalten, um mit ihren Kindern noch einmal die Verkehrsregeln zu besprechen und ihnen die Gefahren der festgestellten Verstöße deutlich zu machen. In Willich und Tönisvorst ahndeten die Einsatzkräfte 26 Abbiegeverstöße an Kreisverkehren. Zudem wurden dabei auch vier Gurt- und ein Handyverstoß geahndet. Auch hier wird ein Elternbrief hoffentlich eine Nachschulung des radelnden Nachwuchses auslösen. In Kempen und Grefrath ahndeten sie 16 Geschwindigkeitsübertretungen sowie 5 Verstöße gegen das Halteverbot vor Schulen. Auch hier gab es Abbiegeverstöße und Radfahrer, die den Radweg in die falsche Richtung befuhren. Wir werden weiterhin auf den Schulwegen präsent sein und regelmäßig kontrollieren, ob alle sich überall an die Verkehrsregeln halten, um Unfälle zu verhindern. Rechnen Sie stets, aber auch immer wieder in Sondereinsätzen mit uns!/ah (705)

