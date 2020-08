Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Schmierereien in der Stadt: Kripo bittet um Hinweise

Kempen: (ots)

Im Stadtgebiet Kempen sind in der Nacht zu Mittwoch, 12. August, an verschiedenen Stellen Schmierereien mit verunglimpfendem Inhalt angebracht worden.

Bislang sind der Polizei insgesamt neun Schmierereien gleichen Inhalts gemeldet worden. Sie befinden sich unter anderem auf Containern, an Hauswänden und auf Gehwegen. Tatorte sind zum Beispiel am Aqua-Sol an der Berliner Allee, an der Oedter Straße, der Marie-Juchacz-Straße, dem Krefelder Weg, der Herckenrathstraße und im East-Cambridgeshire-Park.

Der oder die Täter haben schwarze Farbe benutzt. Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen gegen 6 Uhr.

Die Ermittler fragen: Wem ist in der Nacht zu Mittwoch in diesen Bereichen etwas Verdächtiges aufgefallen? Waren Personen zu Fuß, mit Fahrrädern oder Pkw dort unterwegs?

Vielleicht sind sogar bei einem Spaziergang in der lauen Nacht zufällig Bildaufnahmen entstanden? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0./hei (702)

