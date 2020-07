Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Einbruch in Gartenlaube

Isselburg-Werth (ots)

Eine Gartenlaube am Teppelweg war das Ziel eines noch unbekannten Täters, der zudem einen Gartenzaun und das Zündschloss eines Aufsitzrasenmähers beschädigte. Die Tat trug sich zwischen Dienstag, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 10.00 Uhr. Ob aus der Laube etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

