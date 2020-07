Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulgebäude

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 07.30 Uhr, und Donnerstag, 08.05 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter vergeblich mehrere Türen des Hauptgebäudes der Ludgerusschule an der Kurfürstenstraße aufzuhebeln. Es gelang ihnen aber, die Tür zu einem Nebengebäude aufzuhebeln - dort gelangten der oder die Täter aber nur in einen Flur. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

