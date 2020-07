Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Telefonbetrüger erfolglos

Raesfeld (ots)

Mit dem Trick des Gewinnversprechens wollte ein Betrüger am Mittwochmorgen zum Zuge kommen. Er rief einen Raesfelder an, gab sich als Mitarbeiter einer Lotterie aus und teilte dem Angerufenen die scheinbar freudige Nachricht mit, dass dieser gewonnen habe und ein Notar mit einem Geldtransporter bereits auf dem Wege sei. Der Raesfelder erkannte den Betrugsversuch, beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Es ist leider damit zu rechnen, dass die Betrüger auch weiterhin ihr Unwesen treiben werden - u.a. mit der Masche des Gewinnverversprechens. Den Gewinn gibt es natürlich nicht, stattdessen verlangen die Täter, sollte man ihnen auf dem Leim gehen, Zahlungen in Form von Gutscheinen oder Überweisungen für angebliche erbrachte Vorleistungen.

