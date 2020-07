Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Geldbörse aus Auto entwendet

Isselburg (ots)

Ein Portemonnaie samt Geld und Papieren haben Diebe am Dienstag in Isselburg aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Das Fahrzeug hatte gegen 13.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Klever Straße gestanden, als es zu der Tat kam: Die Diebe nutzten den kurzen Zeitraum, in dem die Bestohlene ihren Einkaufswagen zurückbrachte. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut, keine Wertsachen im Inneren eines Fahrzeugs zurückzulassen.

