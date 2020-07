Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Elektrofahrrad entwendet

Gronau-Epe (ots)

Gestohlen haben Diebe am Mittwoch in Gronau-Epe ein Pedelec. Das Fahrzeug vom Typ Gazelle Arroyo C7 hatte verschlossen vor einem Gebäude am Hindenburgring gestanden. Dort war es zwischen 09.30 Uhr und 10.45 Uhr zu der Tat gekommen. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

