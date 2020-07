Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kradfahrer stürzt/ Leichte Verletzungen zog sich ein 27-Jähriger am Mittwoch bei Neufra zu.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger von Neufra in Richtung Erisdorf. Eine Katze überquerte die Fahrbahn. Der Motorradfahrer soll mit dem Tier zusammengestoßen sein. Er stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an der Suzuki schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro. Die Katze machte sich auf und davon.

++++1217393

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell