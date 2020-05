Polizei Düren

POL-DN: Terrassenausstattung gestohlen

Düren (ots)

Bislang Unbekannte nutzten die Neueröffnung einer Außengastronomie, um sich mit Stühlen, einem Tisch, Gräserpflanzen und einer Palme auszustatten.

Der Diebstahl ereignete sich in der vergangenen Woche. Zwischen Dienstag (19.05.2020), 02:00 Uhr, und Mittwoch (20.05.2020), 08:00 Uhr, gelangten der oder die Diebe vermutlich mit einem Pkw an die Terrasse am Ruruferweg. Die sechs Bistrostühle aus braunem Rattan und der dazugehörige Holztisch waren, wie bei Außenterrassen üblich, mit einer Kette gesichert. Diese wurde durchtrennt und die Gegenstände entwendet. Zudem wurde ein Blumenbeet verwüstet und mehrere Jungpflanzen gestohlen. Zum Diebesgut gehört auch eine Palme, die aus der Erde gerissen wurde.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt der zuständige Sachbearbeiter zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02421 949-8534 entgegen. Vielleicht ist auch jemandem aufgefallen, dass in der Nachbarschaft die oben beschriebenen Möbel samt Palme und Gräsern "angeschafft" wurden? Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei ihre Hinweise unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

