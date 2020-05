Polizei Düren

POL-DN: Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und ohne gültige Zulassung unterwegs

Düren (ots)

Am Freitagabend um kurz nach 20:00 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei die Valencienner Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Schillingstraße hielten die Beamten, da die Ampel für sie rot zeigte. Nach kurzer Zeit schwang das Lichtzeichen auf grün um. Die Polizisten wollten anfahren, als plötzlich ein Kleinkraftrad von rechts aus der Schillingstraße einbog, obwohl die Ampel für diesen Teil bereits rot zeigte.

Die Beamten beschlossen, den Fahrer zu kontrollieren. An der Kreuzung zur Bahnstraße schloss das Polizeifahrzeug zum Kleinkraftrad auf. Ein Beamter gab dem Fahrer zu verstehen, er solle anhalten und absteigen. Der Mann befolgte diese Anweisung jedoch nicht und bog stattdessen in die Bahnstraße ab. Dort beschleunigte er und versuchte augenscheinlich, die Polizisten abzuhängen. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Anhaltesignale und Lautsprecherdurchsagen, stoppte der Fahrer nicht.

Als sich das Polizeifahrzeug in der Parkstraße erneut neben ihn setzte, versuchte der Fahrer, über den Gehweg auszuweichen. Dort übersah der 28-Jährige einen Zaun und stürzte.

Um einen erneute Flucht zu verhindern, wurde der Mann von den Beamten fixiert. Wie sich herausstellte, besaß er keine gültige Fahrerlaubnis und roch stark nach Alkohol. Zudem machte es auf die Beamten den Anschein, als habe der Flüchtende Drogen konsumiert. Schnelltests auf Alkohol und Drogen fielen positiv aus. Zudem verhielt sich der Festgehaltene gegenüber den Beamten äußerst respektlos. Er duzte sie und beschimpfte sie aufs Übelste.

Doch damit noch nicht genug: Das Kleinkraftrad des Mannes besaß weder ein gültiges Nummernschild, noch war es betriebsbereit. Es fehlte beispielsweise die Hinterradbremse.

Die Beamten nahmen den Fahrer mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

