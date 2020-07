Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Geschäft scheitert

Borken (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäftes an der Johann-Walling-Straße aufzubrechen. Der Versuch misslang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

