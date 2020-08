Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Weitere Einbrüche in Bruchhausen - Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots)

Ergänzend zu dem am 07.08.2020 bereits veröffentlichten Einbruch in ein Autohaus in der Straße Im Katzenbach wurde am Freitagvormittag bekannt, dass in der Nacht zum Freitag bei weiteren Firmen in Bruchhausen eingebrochen wurde.

Ebenfalls Im Katzenbach brachen unbekannte Täter in ein Gebäude ein, das von zwei Firmen genutzt wird. Sie verschafften sich über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zugang zu den Büroräumen und durchsuchten darin mehrere Rollcontainer. Zum entwendeten Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Mit derselben Vorgehensweise brachen die Unbekannten in eine Firma in der Neue Bruchstraße ein, durchsuchten die Büroräume und stahlen eine geringe Menge Bargeld aus einer Portokasse.

Auch durch eine eingeschlagene Scheibe stiegen die Einbrecher in ein Firmengebäude in der Badstraße ein. Beim Durchsuchen der Büroräume fanden sie eine Geldtasche und stahlen daraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Anhand vorliegender Videoaufnahmen soll es sich um mindestens fünf Täter gehandelt haben. Zwei der Täter werden auf Grundlage einer Zeugenangabe als 180 bis 190 cm groß, sportlich, schlank, bekleidet mit einem grauen bzw. schwarzen Kapuzenpullover und mit südländischem Aussehen beschrieben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07243 3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

