POL-KA: (KA) Philippsburg - Unfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend am Marktplatz in Philippsburg ereignete. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, ist die Polizei nun auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 53-jährige Fahrerin eines Kias gegen 17:30 Uhr die Weiße-Tor-Straße. An der Einmündung zum Marktplatz hielt sie offenbar zunächst an. Der 19-jährige Fahrer eines Mitsubishis befuhr zur selben Zeit den Marktplatz von der Kirche kommend und wollte nach links in die Weiße-Tor-Straße abbiegen. In der Folge kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Bei der Unfallaufnahme gab die 53-Jährige zum Unfallhergang an, dass der 19-Jährige die Kurve zu eng genommen hätte, der 19-Jährige gab wiederum an, dass das Auto der 53-Jährigen nach vorne gerollt wäre, weshalb es zur Kollision kam.

Insgesamt entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten ist die Polizei nun noch auf der Suche nach möglichen Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

