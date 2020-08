Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bruchsal (ots)

Am Donnerstagmittag übersah ein 51-jähriger PKW-Fahrer an der Einmündung der Ernst-Blickle-Straße auf die Karlsruher Straße einen 58-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße gerade auf dem Schutzstreifen für Radfahrer überquerte. Der Autofahrer erfasste den Zweiradfahrer dabei mit seinem Opel. Der 58-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich dabei schwer an Kopf, Schulter, Oberkörper und Handgelenk. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

