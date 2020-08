Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Gruppe von Rennradfahrern missachtet Vorfahrt eines Pkw: mehrere Verletzte

Nettetal-Schaag: (ots)

Einen schwer- und zwei leichtverletzte Rennradfahrer forderte ein Verkehrsunfall am Freitag um 10:53 Uhr auf der Straße Am Kreuzgarten. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Nettetal Am Kreuzgarten in Richtung .... Sechs Rennradfahrer aus den Niederlanden im Alter zwischen 58 und 70 Jahren fuhren auf die Straße ein und missachteten dabei den Vorrang des Autofahrers, der durch ein "Rechts-vor-Links-Verkehrsschild geregelt ist. Sie kollidierten mit dem Pkw, wobei sich ein 70 Jahre alter Rennradfahrer aus Beesel schwer und drei weitere aus der Gruppe leicht verletzten./ah (706)

