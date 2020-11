Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Entlaufendes Rind

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass zwischen Herrenberg-Kuppingen und der Landesstraße 1362 neun Rinder entlaufen sind. Die Herde befand sich dort auf einer umzäunten Wiese. Mutmaßlich wurden sie durch einen frei laufenden Hund auseinandergetrieben und aufgescheucht. Im Zuge dessen durchbrachen die Tiere den Weidezaun und rannten davon. Acht Rinder konnten glücklicherweise zeitnah eingefangen werden. Ein Tier blieb allerdings der Herde fern. Aufgrund dessen wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Schlussendlich konnte das entlaufende Rind durch eine Frau, die sich ebenfalls an der Suche beteiligt hatte, im Bereich Herrenberg-Kuppingen entdeckt werden. Das Tier wurde im Anschluss zurück in den Stall zur restlichen Herde geführt und sämtliche Einsatzmaßnahmen gegen 14:00 Uhr beendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell