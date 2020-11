Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Nötigung und Beleidigung in Ludwigsburg gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Eglosheim sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwoch gegen 10:40 Uhr in der Markgröninger Straße in Ludwigsburg. Den bisherigen Erkenntnissen nach habe ein 35-Jähriger Fahrer eines dunklen VW Golf den vorausfahrenden silbernen VW Golf eines 60-Jährigen zunächst überholt und in der Folge ausgebremst, indem er das Fahrzeug quer auf die Straße stellte. Als der 60-Jährige wenden wollte, hätte der andere VW-Fahrer ihn trotz Gegenverkehr überholt und erneut ausgebremst. Nachdem beide Fahrzeuge dann zum Stehen kamen, sei der 35-Jährige zum anderen Wagen gelaufen, habe die Fahrertüre des silbernen VW aufgerissen und den 60-Jährigen beleidigt und bedroht. Mehrere Fahrzeuge, unter anderem ein LKW, mussten den beiden Pkws indes ausweichen und stark bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Fahrer eines silbernen Ford habe den Vorfall zudem mit dem Handy gefilmt. Die Fahrer des LKW und des silbernen Ford sowie weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, 07141 22150, in Verbindung zu setzen.

