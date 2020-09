Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe (KA) - Tatverdächtiger bei Einbruch in Kiosk festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein wohnsitzloser 45-jähriger Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend gegen 23 Uhr in den Kiosk am Durlacher Busbahnhof eingebrochen zu sein. Der Einbrecher schlug eine auf dem Dach befindliche Milchglaskuppel ein und gelangte so in den Innenraum des Kiosks. Dort entnahm er Waren im Wert von ca. 850 Euro aus der Auslage. Es handelte sich hauptsächlich um Zigaretten und Alkohol. Nach einer Alarmauslösung war aber der Kiosk zwischenzeitlich durch Polizeikräfte umstellt. Während der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen mit einem Diensthund wollte der Beschuldigte flüchten und wurde durch Polizeibeamte festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

