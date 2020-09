POL-KA: (KA) Oberderdingen - Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Montag gegen 14:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Silcherstraße in Oberderdingen zu einem Kellerbrand. Die in dem Haus befindlichen Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen und glücklicherweise befanden sich keine Personen in den betroffenen Räumlichkeiten. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten erfolgreich durch. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch den Brand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

