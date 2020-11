Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Geschädigter BMW-Fahrer nach Unfall gesucht; Kornwestheim: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Möglingen: Geschädigter BMW-Fahrer nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 7.40 Uhr in Möglingen an der Kreuzung der Schwieberdinger Straße zur Landstraße 1140 ereignete, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, nach Hinweisen zu dem noch unbekannten, geschädigten Fahrer. Als der Unbekannte, der einen BMW lenkte, verkehrsbedingt an der Kreuzung anhielt, konnte eine hinter ihm fahrende 45-jährige Ford-Lenkerin nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich mit der 45-Jährigen in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Ford-Lenkerin alarmierte im Anschluss die Polizei.

Kornwestheim: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am Montag gegen 18.00 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 81-Jährigen und vier weiteren Personen. Der 81-Jährige war in Richtung Innenstadt auf dem Gehweg unterwegs, auf dem ein Pkw stand, dessen Beifahrertür das ungehinderte Passieren des Mannes beeinträchtigte. Hinter der Tür befand sich eine 30-jährige Frau, die sich mit einem auf der Fahrerseite befindlichen 27-Jährigen unterhielt. Um den Gehweg passieren zu können, schlug der 81-Jährige die Beifahrertür zu, wobei die Tür die Frau am Rücken traf. Daraufhin sprang der 27-Jährige aus seinem Fahrzeug, um den 81-Jährigen zur Rede zu stellen. Ein 17-Jähriger und eine 35-jährige Frau kamen aus einem anliegenden Wohnhaus hinzu. Der Senior sah sich durch die vier Personen wohl bedroht und zog ein Messer aus seiner Jacke. Die vier Personen wiederrum befürchteten einen Angriff des 81-Jährigen. Sie ergriffen ihn und brachten ihn zu Boden. Dabei erlitten der 17-Jährige und der Senior leichte Verletzungen. Ein unabhängiger Zeuge, der den Sachverhalt beobachtete, konnte die Personen voneinander trennen. Beim Eintreffen der Polizei konnte bei dem 81-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Das Ergebnis des freiwillig durchgeführten Atemalkoholtestes belief sich auf etwa 1,5 Promille. Das Messer, bei dem es sich aufgrund seiner Beschaffenheit um einen verbotenen Gegenstand handelt, wurde beschlagnahmt. Nun ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim gegen den 81-Jährigen wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Körperverletzung. Gegen die vier Personen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell