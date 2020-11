Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Benningen am Neckar; Falsche Microsoft-Mitarbeiter in Sachsenheim aktiv

Benningen am Neckar: Frau beschädigt mutwillig zwei Autos mit Einkaufswagen

Eine 55 Jahre alte Frau, die augenscheinlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, hat am Mittwoch gegen 18:20 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar mehrere Passanten angepöbelt und darüber hinaus zwei Autos beschädigt. Sie sei offenbar absichtlich mit einem Einkaufswagen gegen zwei am Straßenrand geparkte Mercedes gefahren, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro entstand. Nachdem die Frau daraufhin die Örtlichkeit verlassen hatte, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung die 55-jährige Tatverdächtige samt Einkaufswagen im näheren Umfeld schließlich feststellen und ihre Personendaten erheben. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Sachsenheim: Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Um einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe wurde am Mittwoch ein 64-Jähriger aus Großsachsenheim betrogen. Zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr erhielt der Mann mehrere Anrufe von angeblichen Mitarbeitern der Firma Microsoft. In englischer Sprache wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass sein Computer von Viren befallen sei. Hierauf ermöglichte der 64-Jährige, nachdem einer von den Anrufern die übereinstimmende Rechnernummer genannt hatte, den Zugriff auf das Gerät. Im weiteren Verlauf erhielt der Mann ein Angebot über einen neuen Wartungsvertrag mit verschiedenen Modulen seines Virenschutzprogramms. Für seine beiden Computer sollte er schließlich einen Vertrag für die nächsten sieben Jahre abschließen und diesbezüglich eine niedrige dreistellige Bargeldsumme überweisen. Über ein Online-Konto erfolgten nun diverse Überweisungen in verschiedenen Höhen. Im Nachgang musste der Mann schlussendlich feststellen, dass von seinem Konto jedoch eine höhere Bargeldsumme abgebucht worden war. Aufgrund dessen erstattete er eine Anzeige bei der Polizei.

Tipps der Polizei: Seien Sie im Falle eines solchen Anrufs wachsam und gehen Sie nicht auf die Forderungen ein. Installieren Sie keine Fremdsoftware und beenden Sie das Gespräch. Erstatten Sie im Schadensfall Anzeige bei der Polizei und lassen Sie Ihre betroffenen Kreditkarten und das Online-Banking sofort sperren. Kam es zu einem Fernzugriff auf Ihren Computer, lassen Sie ihn auf Schadsoftware überprüfen. Auch die Firma Microsoft warnt auf ihrer Internetseite vor den Betrügern, die im Namen ihres Unternehmens weltweit anrufen.

