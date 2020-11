Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1141/ Korntal-Münchingen: Unfall fordert zwei Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 6.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mercedesfahrer die Landstraße 1141 von Münchingen in Fahrtrichtung Weilimdorf. Als die Ampel an der Kreuzung mit der K 1656 auf Rot wechselte und er bremste, übersah dies der nachfolgende 33-jährige Fahrer eines Mercedes und fuhr auf. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

