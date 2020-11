Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Bönnigheim; Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Pleidelsheim

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bönnigheim: BMW gestreift

Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Montag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Bönnigheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.800 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060.

BAB 81 / Pleidelsheim: Lkw verliert Europaletten

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 16.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 20:10 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord ereignete. Zur genannten Zeit war ein 50-jähriger Mann mit einem MAN Klein-Lkw von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn unterwegs. Vermutlich weil seine Ladung, bestehend aus vier Europaletten, nicht ordnungsgemäß gesichert war, rutschte diese von der Ladefläche. Die Europaletten lagen dann auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer, ein 39-jähriger Citroen-Lenker und eine 48 Jahre alte Opel-Lenkerin, fuhren im Anschluss über die Gegenstände, wodurch ihre Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 26-jähriger VW Touran-Lenker, der auf der linken Spur fuhr, erkannte das Geschehen und bremste sein Fahrzeug ab. Eine dahinterfahrende 23-Jährige, die am Steuer eines VW Golf saß, bemerkte dies vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den VW Touran auf. Obendrein stieß ein 28-jähriger Skoda-Lenker noch mit dem VW Golf zusammen. Durch den Unfall erlitt die 23-jährige Frau leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus befanden sich 16 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mundelsheim mit drei Fahrzeugen sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg im Einsatz. Sie kümmerten sich vor Ort um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten und um die Ladung. Drei der insgesamt sechs beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Reinigungsarbeiten und der Bergungsmaßnahmen war die Autobahn bis etwa 22:05 Uhr voll gesperrt. Hierdurch kam es zu einer Verkehrsbehinderung mit stockendem Verkehr von etwa drei Kilometern Länge. Zudem erfolgte eine Ausleitung über die Anschlussstelle Pleidelsheim.

