Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 23.05 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter in der Landhausstraße in Böblingen zu. Ein Einbrecher machte sich zunächst an ein Wohnhaus heran. Er benötigte mehrere Versuche um sich Zugang ins Innere des Hauses zu verschaffen. Letztlich hebelte der Täter ein Fenster im Untergeschoss auf, stieg ein und durchsuchte nahezu das gesamte Haus. Der Dieb entdeckte Schmuck und Parfum im Wert von mehreren tausend Euro und ließ die Gegenstände mitgehen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800/1100225, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

