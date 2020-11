Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Exhibitionist auf Feldweg unterwegs

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in Rutesheim als Exhibitionist aufgetreten. Der Mann, der ein Fahrrad neben sich schob, begegnete einer 17-jährigen Joggerin, die auf einem Feldweg von der Gebersheimer Straße in Richtung Friedhofstraße unterwegs war und zeigte dieser sein entblößtes Glied aus der geöffneten Hose. Der Mann war laut Beschreibung Ende zwanzig bis Anfang dreißig Jahre alt, circa 1,75 m - 1,80 m groß, hatte eine kräftigere Statur und ein rundes Gesicht mit einem dunklen leichten Bart. Der Unbekannte sprach aktzentfreies Deutsch und trug eine rot/schwarze Jacke und eine dunkle Jeans. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Modell. Personen, die Angaben zur Sache oder Person machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

