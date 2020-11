Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: 84-Jähriger in auffälliger Weise unterwegs; Ludwigsburg: versuchter Raub auf 27-Jährigen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Benningen am Neckar: 84-Jähriger in auffälliger Weise unterwegs

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die am Montag gegen 17.20 Uhr die unsichere Fahrweise eines 84 Jahre alten Opel-Lenkers in Benningen am Neckar beobachtet haben. Der Senior war zunächst in der Ludwigsburger Straße unterwegs und touchierte den Kreisverkehr, als er in die Lange Straße weiterfahren wollte. Ob hierbei ein Sachschaden entstand, bedarf weiterer Überprüfungen. In der Lange Straße musste der Senior schließlich verkehrsbedingt anhalten. Ein 54-jähriger Verkehrsteilnehmer, der die unsichere Fahrweise des Mannes festgestellt und die Polizei alarmiert hatte, konnte nun die Zündschlüssel des Opel an sich nehmen und den Mann an der Weiterfahrt hindern. Nach derzeitiger Erkenntnisse dürfte es zuvor zur Gefährdung weiterer Fahrzeuglenker gekommen sein. Insbesondere soll ein noch unbekannter Fahrradfahrer durch den Opel-Lenker bedrängt worden sein. Während der Kontrolle des 84-Jährigen gewannen die Polizeibeamten den Eindruck, der Mann könnte verwirrt sein. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Die Beamten verständigten im weiteren Verlauf Angehörige des Seniors, die sich um ihn kümmerten. Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07144/900-0 zu melden.

Ludwigsburg: versuchter Raub auf 27-Jährigen

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen vier noch unbekannte Männer, die am Sonntag zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr in der Parkanlage "Bärenwiese" in einen versuchten Raub verwickelt waren. Ein 27 Jahre alter Mann hatte in der Fasanenstraße auf Höhe des Kinderspielplatzes seinen PKW abgestellt. Hierbei war ihm bereits laute Musik ausgehende vom Spielplatz aufgefallen. Als er zu Fuß durch die Parkanlage ging, wurde er auf Höhe der Öffentlichen Toiletten von einem Unbekannten angesprochen. Der Täter forderte ihn dann auf, sein Bargeld auszuhändigen. Nachdem er dies verweigerte, tauchten plötzlich drei weitere unbekannte Komplizen aus Richtung des Spielplatzes auf. Die Männer umringten ihr Opfer und einer schlug schließlich auf ihn ein. Während dessen versuchten die Täter dem 27-Jährigen seine mitgeführte Tasche zu entreißen. Dieser begann sich nun körperlich zu wehren, so dass eine Schlägerei entstand. Schließlich flüchteten die vier Unbekannten, die alle zwischen 170 und 180 cm groß waren. Der Täter, der das Opfer ansprach, dürfte rund 25 Jahre alt sein und wurde als schmal beschrieben. Ein weiterer soll eher pummelig und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei nimmt unter der Tel. 0800/1100225 Hinweise entgegen und bittet Zeugen, die ebenfalls die laute Musik bemerkt haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell