Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Diebe stehlen Diesel

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Im Neubaugebiet Gewann "Bettäcker in Gäufelden-Nebringen machten sich am vergangenen Wochenende vermutlich in der Zeit vom 07.11.2020, 15:00 Uhr, bis zum 09.11.2020, 07:30 Uhr, bislang unbekannte Täter an zwei Kettenbaggern sowie an einer Dieseltankstelle zu schaffen. Die Täter brachen die Tank- bzw. Vorhängeschlösser auf und schlauchten insgesamt circa 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Zusätzlich wurden zwei Fettpressen aus einem Werkzeugkasten sowie eine 12 Volt Batterie, die sich ebenfalls auf der Baustelle befand, entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gäufelden, 07032 954910, in Verbindung zu setzen.

