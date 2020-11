Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung auf dem Marktplatz; Weil der Stadt: Unfallflucht; Böblingen: Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Magstadt: Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

Mitarbeiter einer Tankstelle in Magstadt verständigten am Montagabend die Polizei, nachdem dort gegen 21:00 Uhr ein im Gesicht verletzter 36-Jähriger um Hilfe gebeten hatte. Gegenüber der Polizei erklärte der 36-Jährige, dass er zuvor auf dem Marktplatz in Magstadt in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war, bei dem auch ein weiterer Mann verletzt worden sein soll. Die Polizisten konnten dort jedoch keine Hinweise auf eine vorangegangene Schlägerei finden und bislang hat sich auch kein weiterer Beteiligter gemeldet. Personen, die am Montagabend Zeugen einer Auseinandersetzung auf dem Marktplatz Magstadt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, zu melden.

Weil der Stadt: Unfallflucht

Vermutlich beim rückwärts Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen grauen Van, der am Montag zwischen 12.00 Uhr und 13.15 Uhr in der Hessestraße in Weil der Stadt am Straßenrand abgestellt war. Der Unbekannte richtete einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 entgegen.

Böblingen: Unfallflucht

Auf einem ausgewiesenen Parkplatz im Auguste-Piccard-Weg in Böblingen kam es zwischen Sonntag 22.00 Uhr und Montag 9.40 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten weißen Peugeot und richtete einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an. Nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

