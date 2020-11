Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Angreifer geht mit Krücken auf Mädchen los

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr kam es in Ludwigsburg im Bereich der Karlstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach einem Gespräch soll ein 15-Jähriger, der an Krücken ging, mit einer seiner Gehhilfen unvermittelt einer ebenfalls 15-Jährigen in die Magengegend geschlagen haben. Die beiden ebenfalls jugendlichen Begleiterinnen der 15-Jährigen gingen daraufhin dazwischen und wurden leicht verletzt. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen festgestellt und festgenommen werden. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

